Poging FVD Leo Lucassen te cancelen mislukt

Een poging van FvD Leo Lucassen te cancelen, is mislukt. Volgens het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit maakt Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis, zich niet schuldig aan schending van de wetenschappelijke integriteit. Een groep extreemrechtse nepwetenschappers, waaronder de beruchte Jan van de Beek, had een klacht tegen Lucassen ingediend naar aanleiding van een column in de Volkskrant.

Begin vorig jaar publiceerden Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer het door FVD gefinancierde onderzoek ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat’. Daarin concludeerden ze dat migratie de Nederland de afgelopen 25 jaar 400 miljard euro heeft gekost en dat daar de komende 20 jaar nog eens 600 miljard euro bijkomt.

Daags na de publicatie van het onderzoek plaatste de Volkskrant een opiniestuk van Lucassen waarin deze de vloer aanveegde met het onderzoek, dat volgens hem vooral diende “ter legitimatie van de xenofobe opvattingen van Baudet en de zijnen”.

Van de Beek en co voelden zich door het artikel van Lucassen in hun ‘wetenschappelijke reputatie’ (LOL) geschaad en dienden een klacht in over de ‘schending van de wetenschappelijke integriteit’ bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Universiteit Leiden en bij die van de KNAW.

Beide CWI’s zijn tot de conclusie gekomen dat de loopjongens van Baudet wat minder moeten zeuren:

De klacht kan naar de mening van de CWI’s niet los worden gezien van een langer lopende controverse tussen de FvD-onderzoekers en Lucassen over migratie. In de beslissing van de CWI’s woog het feit mee dat het rapport mede werd gefinancierd door het wetenschappelijk bureau van FvD en dat het werd gepubliceerd vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het bestuur van de KNAW hebben dit besluit overgenomen en zijn ook van mening dat de klacht ongegrond is.

Een leuke overwinning voor Lucassen, maar voor extreemrechtse gekkies is de uitspraak een bevestiging van wat ze al dachten: het is een complot, het wetenschappelijke kartel staat vijandig tegenover FVD en zowel Lucassen als de CWI’s zijn pionnen van Soros.

Bron: Science Guide

Uitgelichte afbeelding: Door Universiteit van Nederland, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53933834