Poetins vergeten reisgids

Hoe pakten de Russen sinds WO-II hun buurlanden aan? Gezien Poetins hang naar de oude Sovjetmacht hier zijn reisgidsje. Hij volgt al jaren een rechte lijn. Hij is geboren in 1952, dus heeft hij de Hongaarse opstand van 1956 niet bewust meegemaakt. Maar ook die viel geheel binnen zijn reisplan.

Het is nu ook duidelijk dat Poetin niet blij is over de trage voortgang van zijn overval op Oekraïne. Hij zint dus op alternatieven. Die zijn slecht te voorspellen, maar de mogelijkheden nemen af terwijl het westen de Oekraïners steeds meer hulp geeft. Poetin heeft veel geld dankzij olie- en gasverkopen aan het westen. Dus: komt de bom?

Zijn strijdkrachten zijn volgens commentatoren nu voor de helft ingezet en een snelle grotere inzet lijkt moeilijk. Zijn tanks zullen merken dat ze weliswaar goed kunnen doorkarren, maar dan toch weer brandstof nodig hebben… het aloude probleem. En in het lijstje hieronder valt één ding op: alle onderworpen buurlanden waren stukken kleiner dan Oekraine.

Hongaarse opstand – 23 okt – 10 nov 1956 – neergeslagen door Sovjets

Hongaarse premier Imre Nagy (uitspr.: ‘nodsj’) geëxecuteerd 16 juni 1958; ong. 3.000 burgerdoden. Bevrijding in 1989. Praagse lente – 5 jan 1968 – 21 aug 1968 – opstand tegen Sovjets in Tsjechoslowakije, neergeslagen door Sovjets

Activist Jan Palach stak zichzelf op 16 januari 1969 in Praag in brand en stierf op 19 januari. Hij kreeg straten in o.m. Den Bosch, Haarlem, Leiden, Purmerend, Eindhoven, Luxemburg (plein). Bevrijding van Tsjechslowakije in 1989. Transnistrische oorlog (Moldavische republiek) – 2 nov 1990 – 21 juli 1992 – aanvankelijk opstand in 1990, gewonnen met steun van Russen.

Overwegend Russofoon; noemt zichzelf Pridnestroviaanse Moldavische Republiek, de eerste twee jaar zelfs Socialistische Sovjetrepubliek. Grenst aan Oekraïne en Moldavië en bestaat nog. Tsjetsjeense oorlogen 1: dec 1994 – aug 1996 en 2: aug 1999 – april 2000 – gewonnen door Russen

Hoofdstad Groznaya (Russisch: Grozny) door Russische bommen verwoest, met tot 8.000 burgerdoden; inwonertal daalde van 400.000 in 1989 tot ong. 280.000. Blijvend onderworpen. Georgische oorlog – 1-12 aug 2008 – gewonnen door Russen

Georgië verliest gebiedsdelen; etnische zuivering uit omliggende landen; afgescheiden Georgische gebieden Z-Ossetië en Abchazië krijgen erkenning van Rusland.

Stalin was Georgiër. Tolstoy diende als officier in die streken en schreef er ‘De gevangene in de Kaukasus’ over. Oekraïense opstand – 2014 – heden – tot 24 feb 2022 – voorlopig gewonnen door Russen

Russische steun voor opstand in regio’s Donbass en Loegansk met 14.000 doden; inname van Krim zonder doden. Uitkomst…?

Overigens realiseerde ik me vandaag pas – na decennia – dat ik onbewust een vluchteling ben geweest voor de Sovjetdreiging. Mijn vader, oud-nazigevangene, zag de Sovjets opdringen in 1955, wilde niet weer een oorlog aan zijn lijf en wij emigreerden daarom in 1956 naar Californië – zo ver mogelijk van bedreigd Europa, ik was toen 8. Tijdens onze overvaart in november met de trage Noordam werd Hongarije weer platgewalst door Sovjettanks. Mijn vader moet zich tijdens die reis elke zeemijl veiliger gevoeld hebben… Ik denk dat vele duizenden Nederlandse emigranten uit die jaren deze beweegreden hadden.

PS: Helaas is de AFVN-BvA nu overgenomen door aanhangers van Poetin; als vm. woordvoerder verbreek ik met pijn in mijn hart alle banden. Het is intussen de laatste week glashelder bevestigd dat Poetin een gruwelijke, moorddadige internationale schurk is die geen enkel mededogen, laat staan verdediging verdient. Dit is de datum van de politieke moord op oppositieleider Boris Nemtsov, op 200 m van het Kremlin…



