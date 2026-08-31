Poetins Sieg Heil-psychose

Hoever gaat Poetins geestesziekte? Is het zoiets als de obsessieve Sieg Heil-psychose waaraan Hitler leed? Daarvan hangt het resultaat van Vladimirs oorlog af.

De chef van de CIA, John Ratcliffe, heeft verrassend Moskou bezocht om daar met zijn Russische collega Bortnikov te praten. Waarover? Nieuwsbron Bloomberg zegt dat hij Rusland heeft gewaarschuwd niet verder te escaleren: de NAVO zal hard terugslaan. Want de CIA gaat ervan uit dat Rusland een plan voorbereidt om de Baltische staten binnen te vallen, deze herfst. Of zelfs een ‘tactische’ atoombom in te zetten. De mildste escalatie zou de vernietiging van het centrum van Kyiv zijn, hoe heilig dit volgens de Russische geschiedschrijving ook mag zijn. De New York Times informeert bovendien dat Ratcliffe Poetin erop attent heeft gemaakt dat hij waarschijnlijk geen realistische kijk op de desastreuze staat van de economie van zijn land heeft en dat hij de oorlog nu beter kan stoppen dan hem te verliezen. Hopelijk heeft Bortnikov, chef van de FSB, de moed gehad deze laatste boodschap, aan zijn baas over te brengen.

EUROPESE AFWEERRAKETTEN IN DE MAAK

Ik denk niet dat Poetin zich hoe dan ook iets aantrekt van de woorden van de CIA-baas. Hij heeft Trump al laten weten dat wanneer Donald gehoor geeft aan Zelensky’s smeekbeden hem Patriots of andere wapens te geven, hijzelf militaire hulp aan Iran zal gaan geven.

Volgens mij luistert Trump beter naar dit dreigement dan Poetin naar dat van Ratcliffe. Poetin heeft niets te vrezen van de uitslag van zijn verkiezingen in september, want daar kan hij naar hartenlust mee knoeien, maar Trump des te meer van de mid-term verkiezingen in zijn land, die nu al binnen twee maanden gehouden worden. Zou zijn oorlog tegen Iran door Russische hulp nog beroerder gaan verlopen dan al het geval is, dan kan Trump zijn vage hoop op een overwinning van de Reps op zijn buik schrijven.

Binnen het kader van zijn waanzin opereert Poetin handiger dan Trump in zijn dronkenschap. En hij beseft ook dat Trumps zwakheid nu een gouden kans voor hem is om ongewoon fanatieke aanvallen door te zetten. Want het is immers niet Ratcliffe, maar de laffe Trump die zal beslissen over de Amerikaanse reactie op een Russische inval in het Balticum of een atoombom op Oekraïne.

‘ONVERMIJDELIJK, DONALD’

Poetin kookt al de woorden voor waarmee hij Trump bij zo’n aanval of nucleaire ontploffing telefonisch gerust zal stellen.

‘Het is onvermijdelijk, Donald, je moet dit begrijpen en accepteren, anders kun jij jouw overwinning in Iran definitief vergeten.’

En vriend Donald zal luid protesteren op Truth Social en X, met kopie aan Ratcliffe. Maar de militaire reactie overlaten aan ons, Europeanen. Met de beperkte militaire middelen die we hebben.

Er wordt in Europa echt wel gewerkt aan afweerraketten voor Oekraïne. Het Italiaans-Franse EUROSAM-consortium maakt het SAMP/T NG-systeem (New Generation), dat in staat is om ballistische raketten tegen te gaan. Engeland maakt ook SCALP-raketten, die gelijkwaardig zijn aan de Amerikaanse Storm Shadow-raketten. Ook Duitse en Deense fabrikanten produceren raketten voor Oekraïne.

LAVROV

Het kost tijd om die wapens in gebruik te krijgen, maar Lavrov heeft alvast Groot-Brittannië gedreigd dat deze wapensteun een oorlogsdaad tegen Rusland is en hetzelfde heeft hij aan het adres van Duitsland gezegd.

Laten de Europese regeringen zich daardoor intimideren? Nee, zowel Burnham als Merz en Meloni hebben uitgesproken dat zij Oekraïne zullen bijstaan ‘as long as it takes’. De Duitse regering heeft nu ook bekend gemaakt dat zij ervan overtuigd is dat de op het vliegveld van Leipzig aangetroffen explosieve drone een Russische misdaad is geweest en dat zij daartegen ‘maatregelen’ treft.

Welke maatregelen? Als ze juridisch zijn, dan weten we nu al dat ze krachteloos zijn. Russische diplomaten uitwijzen helpt niet. Nieuwe sancties van de EU, ja maar áls ze werken is het op lange termijn. Ik hoop dat er in het geheim in Rusland tegenacties worden ondernomen, maar aangezien wij daarvan niets horen bestaat de indruk dat Europa geen direct antwoord heeft op de Russische hybride oorlog. Het enige dat zeker kan helpen is versnelling van onze wapensteun aan Oekraïne. Dat is hoognodig.

HET RUSSISCHE VOLK

Het betekent wel dat Rusland Europa meesleept in de escalatie van de oorlog. En dat de beslissende vraag is hoever de geestesziekte van Poetin de escalatie nog verder zal doen opvoeren. Hitlers gelijksoortige Sieg Heil-psychose was zonder de gewapende inzet van de halve wereld niet te stoppen. Mijn laatste hoop richt zich, misschien tegen beter weten in, op een opstand van het Russische volk tegen de oorlog.

Kennen jullie historische voorbeelden van een geslaagde volksopstand tegen een geesteszieke, oorlogsmaniakale dictator?

– Uitgelichte afbeelding: Von Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5337136