Poetincriticus valt uit toevallig openstaand raam

In Rusland is weer eens iemand met kritiek op tsaar Vlad I door een geheel toevallig openstaand raam gevallen. Het betreft Ravil Maganov (67), de voorzitter van de Raad van Bestuur van Lukoil.

Maganov heeft zich eerder dit jaar kritisch uitgelaten over de invasie van Oekraïne, wat de valpartij waarschijnlijk wel verklaart. De Russische politie doet momenteel onderzoek naar de dood van Maganov, maar die komt ongetwijfeld tot de conclusie dat het een ongeluk of zelfmoord betreft. Zo gaat dat in Poetinië.

Openstaande ramen zijn een serieus gevaar in Rusland, vooral wanneer je kritiek heb op Poetin:

In 2018 NTV journalist Nikita Razvozhaev died after falling out of a window in Moscow https://t.co/TuPi2bLLrv — Robert van der Noordaa (@g900ap) January 14, 2020



Uitgelichte afbeelding: Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5312925