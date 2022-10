Poetin kondigt staat van beleg af in illegaal bezette gebieden

Poetin heeft de staat van beleg afgekondigd in de door Rusland geannexeerde gebieden in het oosten van Oekraïne. Het leger is in die gebieden nu de hoogste rechtsinstantie.

Putin says he’s introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine’s counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C



Het leger kan nu burgerrechten opschorten en burgers rekruteren om dwangarbeid te verrichten. Overtredingen van de door het leger ingestelde ge- en verboden worden berecht door de krijgsraad.

Ook voor acht Russische regio’s die grenzen aan Oekraïne heeft Poetin strenge maatregelen afgekondigd, al noemt hij dat geen staat van beleg. Het reizen wordt beperkt, de burgerrechten worden aan banden gelegd en het bestuur van die regio’s krijgt meer bevoegdheden.

Putin’s not calling it martial law, but he’s also introducing sweeping limitations in six Russian regions on the Ukrainian border and Crimea.

These include “mobilizing” the local economy for the war effort and strict limits on travel.https://t.co/CaBgM8mbEn

— max seddon (@maxseddon) October 19, 2022