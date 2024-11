Poetin-criticus valt van balkon, deel XXXVII

Er is ook weer een Poetin-criticus van een balkon gevallen. Dit keer betreft het voor de verandering geen journalist of politicus, maar een balletdanser die de euvele moed had de Russische invasie van Oekraïne te bekritiseren.

De officiële lezing luidt dat de 39-jarige Vladimir Shklyarov naar het balkon ging om een sigaretje te roken. Op mysterieuze wijze belandde Skhlyarov tijdens het opsteken van zijn peuk vijf verdiepingen lager op straat. Niks aan de hand, volgens de Russische autoriteiten. Doorlopen, aub, nothing to see here.

Skhlyarov in 2022:

“Vrienden! Ik ben tegen de oorlog in Oekraïne!

“Ik ben voor het volk, voor een vreedzame hemel boven onze hoofden.

“Politici moeten kunnen onderhandelen zonder burgers neer te schieten en te doden, daarvoor hebben ze een tong en een hoofd gekregen.

“Mijn grootvader, Anatoly Filimonovich, studeerde in Oekraïne af met een gouden medaille, mijn overgrootmoeder Sonya woonde haar hele leven in Kiev.

“Het is onmogelijk om zonder tranen te kijken naar alles wat er vandaag gebeurt…

“Ik wil dansen… Ik wil van iedereen houden – dat is het doel van mijn leven…

“Ik wil geen oorlogen of grenzen. Vladimir Shklyarov.”

Bron: LBC

Uitgelichte afbeelding: By Ravello Festival – RF 13 – TRIBUTO A RUDOLF NUREYEV: IL MITO E LA PASSIONE on Vimeo at 1:07, 1:19, 2:47 and 2:52, cropped, brightened, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113962087