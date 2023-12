Plattelandsvernieuwing van onderop door landbouwcoöperaties van burgers

Op steeds meer plekken in Nederland kopen burgercoöperaties landbouwgrond op om er zelf duurzaam voedsel te verbouwen en de biodiversiteit te vergroten. Hoe werken deze bottom-up initiatieven en kunnen zij op termijn het platteland grootschalig verduurzamen? Journalist Jaco Boer ging op onderzoek uit bij Land van Ons in Wassenaar en Herenboeren Duinstreek in het Noord-Hollandse Bergen. “Grondbezit is de sleutel tot een succesvolle transitie van het landelijk gebied.”

Enkele jaren geleden zaten er nog bloembollen in de grond en werden op de arme zandbodem potplanten opgekweekt voor een tuincentrum. Sinds Land van Ons afgelopen zomer het landbouwperceel langs de Rijksstraatweg in Wassenaar overnam, bloeit op het bollenveld winterrogge om de bodem te verrijken. In de toekomst zullen er biologisch geteelde artisjokken en meerjarige asperges worden verbouwd. Tussen de resten van de plantenkwekerij zijn door de nieuwe boer en vrijwilligers ook tientallen jonge appelboompjes aangeplant. Over vijf tot tien jaar moeten bezoekers en omwonenden er hun eigen fruit kunnen plukken. Dan is ook de theetuin klaar en kunnen fietsers op hun tocht door de landgoederenzone even uitrusten of rozemarijn en peterselie plukken in de kruidentuin.

– Uitgelichte afbeelding: Screenshot Herenboerenvideo