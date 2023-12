Plastic in overstroomde rivieren: waar spoelde het afval in de Maas naartoe?

Plastic zwerfafval is over de hele wereld een probleem, en de rivieren in Nederland zijn daar geen uitzondering op. Iedereen die wel eens langs een rivieroever heeft gelopen, weet dat je er plastic flesjes, doppen en voedselverpakkingen tegenkomt. Maar een deel van dat plastic is mogelijk van elders afkomstig.

Hoeveel plastic afval wordt er door rivieren meegevoerd, en waar komt het terecht? En wat gebeurt er tijdens overstromingen? Een team van Wageningen University & Research, Open Universiteit Heerlen en Stichting De Noordzee heeft na de overstroming in 2021 onderzoek gedaan in het Nederlandse deel van de rivier de Maas. Zij keken naar de verplaatsing van macroplastic in de rivier, en waar het aanspoelde.

Ze concludeerden onder andere dat de rivier zelfs tijdens zo’n extreme overstroming niet al het plastic zwerfafval naar zee meevoert, maar dat het meeste ervan op de rivieroevers terechtkomt. De studie is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Research Letters.