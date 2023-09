Plastic Bertrand, koning van de divan

Lou Deprijck, de schrijver en eigenlijke zanger van deze schertspunk, overleden.

Wam! Bam! Mon chat, splatch

Gît sur mon lit a bouffé sa langue en buvant dans mon whisky

Quant à moi, peu dormi, vidé, brimé

J’ai dû dormir dans la gouttière, où j’ai eu un flash (hou-hou-oou-oou!)

En quatre couleurs

Allez hop! Un matin une louloute est v’nue chez-moi

Poupée de Cellophane, cheveux chinois

Un sparadrap, une gueule de bois

A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc (hou-hou-oou-oou!)

Comme un indien dans son igloo

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

(Hou-hou-oou-oou!) ça plane pour moi

Allez hop! La nana

Quel panard, quelle vibration de s’envoyer sur le paillasson

Limée, ruinée, vidée, comblée

“You are the king of the divan!”

Qu’elle me dit en passant (hou-hou-oou-oou!)

I am the king of the divan

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

(Hou-hou-oou-oou!) ça plane pour moi

Allez hop! T’occupe, t’inquiète, touche pas ma planète

It’s not today que le ciel me tombera sur la tête

Et que l’alcool me manquera

(Hou-hou-oou-oou!)

Ça plane pour moi

Allez hop ma nana s’est tirée, s’est barrée

Enfin c’est marre, a tout cassé, l’évier, le bar me laissant seul

Comme un grand connard

(Hou-hou-oou-oou!)

Le pied dans l’plat

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

(Hou-hou-oou-oou!) ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi



Ça plane por moi, 1977

