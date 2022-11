PKK ontkent betrokkenheid bij bomaanslag Istanboel

De PKK ontkent betrokken te zijn bij de bomaanslag in een drukke winkelstraat in Istanboel, waarbij gisteren zes doden vielen.

Vanochtend circuleerden er beelden van de arrestatie van een aantal verdachten. Die wekken niet de indruk afkomstig te zijn uit jihadistische kringen. De hoofdverdachte – een vrouw die ervan wordt verdacht de bom te hebben geplaatst, is volgens de Turkse autoriteiten afkomstig uit het gebied in het noorden van Syrië dat gecontroleerd wordt door de YPG, het Syrische filiaal van de PKK.

Beelden van de arrestatie:

Turkish Police documents the arrest of a woman suspected in yesterday’s terror bombing in Taksim Square in Istanbul, which the Turkish Ministry of Interior blamed on Kurdistan Workers’ Party. pic.twitter.com/LSAU9S7fxM — Quds News Network (@QudsNen) November 14, 2022



Volgens Suleyman Soylu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, kwam “de opdracht voor de aanslag uit Kobane”.

Het is moeilijk voorstelbaar dat de YPG zo dom zou zijn in opdracht een aanslag te plegen op burgerdoelen. Mocht de claim van Soylu bewezen worden, dan is de organisatie alle moeizaam verworven sympathie in het Westen in één klap kwijt.

Uitgelichte afbeelding: Kobanî during the bombardment of ISIL targets by US-led forces. Photo taken from Turkish-Syrian border at Suruç, – By PersianDutchNetwork – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36218867