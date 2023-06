Peuter Mohammed Tamimi overleden als gevolg van een Israelische kogel

De 2,5 jaar oude peuter Mohammed HaythamTamimi uit Nabi Saleh is maandag in een Israelisch ziekenhuis overleden. Hij was vorige week in zijn hoofd geschoten door een soldaat van het uiterst morele Israelische leger. Aanvankelijk werd gezegd dat hij vermoedelijk door een Palestijnse kogel was geraakt, maar een dag later, toen dat niet houdbaar bleek, stelde het leger dat bij. Het zei dat ”het spijt had als niet bij gevechten betrokkenen gewond raakten en dat het er aan werkte om dergelijke incidenten te vermijden”. Het voegde er routinematig aan toe dat er een onderzoek zou worden ingesteld.

De schietpartij zou hebben plaatsgevonden in het kader van een Palestijnse aanval op de dichtbij Nabi Saleh gelegen nederzetting Neveh Tzur. De vader van Mohammed was in zijn auto gestapt met zijn zoontje en zodra hij de motor startte werd er op de auto geschoten, zo vertelde zijn vrouw, die mee zou gaan naar een familiebezoek maar nog in de deuropening stond. Vader Haytham Tamimi raakte gewond. Hij is in Ramallah geopereerd en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Nog vier andere bewoners van Nabi Saleh liepen schotwonden op.

De Palestijnse Autoriteit heeft een scherpe veroordeling van de dood van Mohammed laten horen. Zij vroeg om een internationaal onderzoek en stappen bij het Internationale Strafhof. Het Israelische onderzoek noemde zij ”irrelevant omdat het Israel er alleen om gaat te liegen, en te beschermen en het witwasssen van de politieke en militaire rangen van de bezettingsmacht”.

De kleine Mohammed wordt vandaag begraven vanuit Nabi Saleh.