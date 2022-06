Petitie: haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht!

Het moment is nu om dit voorgoed te veranderen. We zien in de Verenigde Staten wat er kan gebeuren als abortus niet wettelijk is verankerd. Ook in Nederland is de regelgeving kwetsbaar.

Daarom nu onze oproep aan de politiek: haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht. De petitie is al meer dan 20.000x ondertekend!

Over de hele wereld probeert een groeiende ultraconservatieve beweging abortus onmogelijk te maken. Alles lijkt erop dat in de VS de mogelijkheid tot abortus in veel staten wordt teruggedraaid. In El Salvador kreeg deze maand nog een vrouw 30 jaar gevangenisstraf omdat haar miskraam als abortus wordt beschouwd.