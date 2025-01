Weer een overlijdensbericht: Peter (Yarrow) van folktrio Peter, Paul & Mary overleden. Het nieuws kwam tot mij via Jet_030 die daarbij deze als haar favoriet doorgaf.



Kisses sweeter than wine

Dit is het eerste nummer dat ik van hen kende, Luxemburg, eerste eigen radio, onder de dekens: Laat mijn volk gaan!



Oftewel: Let my people go

Pyts keuze:



If I had a hammer

In feite maakten zij de geesten, nou ja, de luisteraars, rijp voor Bob Dylan door hun op single uitgebrachte versies. Ik kende hun versie eerst en weet nog te goed wat mijn reactie was toen Keith Skues het origineel ging draaien. Maar eerdere single is eerdere single.



The times they are a-changin’

