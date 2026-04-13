Péter Magyar wint met dikke meerderheid! De democratie geeft de dictators een slag in het gezicht!!

135 zetels voor Tisza, slechts 57 zetels voor Fidesz! Zoveel weten we nu. Orban heeft nog niet de helft van Magyars zetels. Een twee-derde meerderheid die genoeg is om de grondwet weer rechtsstatelijk te maken.

Poetin, Trump, Vance, Orbán zijn verslagen door de opstand van het Hongaarse volk, dat genoeg heeft van corruptie en complottheorieën.

De dappere, pro-EU oppositiepartij van Péter Magyar, Tisza, wint door een electorale volksopstand van de partij van de fascist Orbán. Die alle steun had van Trump en Poetin. Geweldig! Wat een overwinning voor het onderdrukte, lange tijd misleide volk!

En het mooiste is dat dit door het Hongaarse volk zelf is bereikt., zonder een ingreep van een grootmacht en ook niet door de EU, die rustig, nee zenuwachtig heeft moeten toekijken.

Gefeliciteerd, kiezers van Hongarije, gefeliciteerd Europa, gefeliciteerd democratie!

Nu ook Europa voorwaarts, naar de Verenigde Staten van Europa! Nu kan Oekraǐne voorwaarts, het krijgt de 90 miljard die het zo hard nodig heeft om de komende twee jaar door te komen, eindelijk!

NIEUWE LENTE!

Een uitzonderlijke prestatie van een oppositie in een land dat door jarenlange dictatuur geheel in handen van de heerser leek te zijn. Het laat zien dat democratische gevoelens dieper geworteld zijn en niet blijvend zijn te onderdrukken door corruptie en manipulaties.

Maar is dit het bewijs dat Orbán geen fascist is, zoals de door hem opgehemelde voorganger en Hitler-bondgenoot admiraal Horthy?

Het laat dit zien dat Orbán er nog niet in geslaagd was om, zoals Poetin, van de verkiezingen slechts een façade van een totalitaire staat te maken. Hij was er niet in geslaagd van zijn land geheel naar zijn droom te kneden, omdat er nog steeds enkele onafhankelijke media waren en oppositie nog toegestaan was.

Dat heeft Hongarije ook aan zijn lidmaatschap van de EU te danken gehad, want was dat niet het geval geweest, dan was het land zo radicaal in strijd gekomen met het EU verdrag dat het daarin hoe dan ook niet te handhaven was geweest. En uit de EU, dat wilde Orbán ook niet, want dat zou een groot financieel verlies hebben betekend en zijn internationale rol als voorpost van Poetin en Trump tegen Europa zou dan uitgespeeld zijn geweest. Wat Hongarije bovendien aan de EU te danken heeft is dat er toezicht op het verloop van de verkiezingsdag werd gehouden door de OSCE, de internationale organisatie die er zonder het Hongaars lidmaatschap van de EU geen toegang had gekregen.

Mijn hart springt op. Dit is het frisse begin van een nieuwe lente!

– Uitgelichte afbeelding: By MrSilesian – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149024459