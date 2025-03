Pesticiden doden veel meer dan de bedoeling is

Pesticiden hebben grote negatieve effecten op veel verschillende organismen. Ze maken veel meer dood dan hetgeen waarvoor ze eigenlijk worden ingezet. Dat legt het verband bloot tussen het gebruik van pesticiden en het wereldwijde biodiversiteitsverlies. Om deze effecten tegen te gaan, is op veel fronten actie nodig.

Dit blijkt uit een grote studie van een internationale groep wetenschappers over de effecten van pesticiden, die eerder dit jaar in Nature Communications gepubliceerd werd. Het artikel is een meta-analyse, gebaseerd op 1705 onderzoeken waarin effecten van pesticiden op meer dan 20.000 soorten zijn bepaald. Naast de beoogde impact van pesticiden op specifieke soorten planten en dieren, bekeken de onderzoekers ook hoe pesticiden onbedoeld andere organismen beïnvloeden. De resultaten liegen er niet om.

– Uitgelichte afbeelding: Door Algirdas – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=291204