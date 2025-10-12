Pesticiden boven Marker Wadden

Een nieuwe meetpaal op het afgelegen natuurgebied Marker Wadden toont aan dat de lucht daar vervuild is met een cocktail van 37 bestrijdingsmiddelen. Het merendeel van de stoffen is gerelateerd aan gebruik in de landbouw. De stoffen hebben zich door verdamping en verstuiving kilometers ver verspreid. Meten=Weten roept op tot een verbod op alle vluchtige pesticiden en wil dat de overheid beter gaat monitoren.

Meten=Weten heeft vandaag (12 oktober) een onderzoeksrapport naar buiten gebracht met resultaten van de nieuwe meetpaal op de Marker Wadden. De Marker Wadden zijn een groep kunstmatige eilanden in het Markermeer, onderdeel van Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Het dichtstbijzijnde landbouwgebied bevindt zich op minimaal 7 kilometer afstand.

In 6 weken tijd zijn de resten van 37 verschillende pesticiden gevonden in het filter van de meetpaal.

– Lees verder bij de bron, Meten=Weten

– Uitgelichte afbeelding: Door DimiTalen – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135652526