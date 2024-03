Peiling: Israëli’s hebben sinds 7 oktober weinig vertrouwen meer in politieke instellingen, wel in IDF

Israeli’s hebben sinds de pogrom van Hamas op 7 oktober 2023 weinig vertrouwen meer in politieke instellingen. Het vertrouwen in de Israëlische strijdkrachten (de IDF) daarentegen is onverminderd groot.

Uit een peiling van het Israel Democracy Institute blijkt dat nog maar 23% van de Joodse inwoners van Israël de huidige regering vertrouwt. Onder Arabische inwoners is dat percentage met 19% zelfs nóg lager. In de Knesset (het parlement) heeft maar 19% van de bevolking enig vertrouwen.

In premier Netanyahu heeft al helemáál niemand enig vertrouwen. Zelfs onder rechtse kiezers denkt maar 6% dat Netanyahu een betrouwbare bron van informatie over de oorlog in Gaza is.

Het vertrouwen in de IDF daarentegen is sinds 7 oktober juist toegenomen, opmerkelijk genoeg vooral onder Arabische Israeli’s. Vóór 7 oktober had maar 21% van die bevolkingsgroep vertrouwen in de strijdkrachten; nu heeft niet minder dan 44% dat.

Mochten er nu verkiezingen worden gehouden – iets wat iedereen buiten Netanyahu en zijn extreemrechtse partners graag zou zien gebeuren – dan kan de premier zijn koffers pakken. Van de huidige 64 zetels in de Knesset zou hij er maar 46 overhouden.

Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: By Matty STERN / U.S. Embassy Jerusalem – This file has been extracted from another file, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106635210