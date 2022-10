Het Rotterdamse college geeft Edwin Wagensveld Pegida toestemming komende zaterdag op het stationsplein een Koran te verbranden. Opmerkelijk, want Denk maakt deel uit van het Rotterdamse college.

Inmiddels heeft BIJ1 een tegenactie aangekondigd (hulde):

Uitgelichte afbeelding: beelden van een Pegida-demo in Dresden – By blu-news.org – Pegida Demonstration in Dresden am 05.01.2015, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37967995