Pegida gaat (gaap) weer eens een Koran verbranden

Pegida (lees: Edwin Wagensveld) is één van de velen die hoopt een politiek slaatje te kunnen slaan uit de gruwelijke slachting die de fascistische terreurgroep Hamas afgelopen zaterdag in Israël aanrichtte.

Morgen (donderdag) gaat Wagensveld een Koran verbranden voor de Palestijnse Missie in Den Haag. Dat zal ze leren. Edwin gaat “duidelijke taal spreken en handelingen plegen”. Ook zal hij niet wijken voor de dreiging met geweld, want in tegenstelling tot “enkele burgemeesters” is Wagensveld een moedige man (zeg hij zelf).

Het blijft bevreemdend, want los van de religieuze component zijn er natuurlijk veel overeenkomsten tussen Hamas en Pegida.

