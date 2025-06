Partij voor de Dieren kiest voor defensie

Het is paradoxaal, maar zonder rechtsstaat geen klimaatactie of inzet voor dieren en natuur. En de rechtsstaat wordt ook van buitenaf bedreigd: Rusland en een onberekenbare (ex-)bondgenoot als Verenigde Staten. Van die laatste staat weten we niet of die oorlog begint tegen Canada of Denemarken/Groenland.

Dus ja, Defensie. Roel van Duijn wijst de weg, en – ik was als lid niet aanwezig op het congres, heb de convocatie over het hoofd gezien eerlijk gezegd – mijn stem was per saldo ook niet nodig. De Partij voor de Dieren is “om”. Nu afwachten of de oude garde niet weer gaat stoken tegen Esther Ouwehand, de duidelijkste fractievoorzitter van een oppositiepartij.

Een kleine meerderheid van de leden van de Partij voor de Dieren steunt het standpunt van de fractie dat herbewapenen en meer investeren in defensie in deze tijden noodzakelijk is. Dat bleek op het congres van de partij in Amersfoort. Wel hebben de leden nog veel vragen. Daarom komen er ledenraadplegingen waar de leden met elkaar in gesprek gaan over de nieuwe koers van de partij.

In het verkiezingsprogramma stond dat een wapenwedloop geen oplossing is en het defensiebudget niet wordt verhoogd. De steun van de fractie voor het herbewapeningsplan van de EU stuitte dit voorjaar dan ook op verbazing en afkeuring in een deel van de partij. (…)

Het congres van de partij werd zeer druk bezocht, de partij is met zijn ruim 30.000 leden de vierde grootste partij van Nederland in ledenaantallen. “Groter dus ook dan VVD en CDA”, zei Ouwehand tegen de volle zaal met bijna 700 mensen.