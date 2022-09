Paniek in Poetinië: spoedzitting Veiligheidsraad na militaire successen Oekraïne

Poetin heeft de Russische Veiligheidsraad vanmiddag in spoedzitting bijeengeroepen. Het Oekraïense leger heeft de afgelopen dagen flinke terreinwinst geboekt, wat blijkbaar in het Kremlin tot paniek heeft geleid.

Ukrainian forces have liberated the towns of Prystin, Boldyrivka, Senok, Poidunivka, Osad’kivka, Tamarhanivka, Stinka, Prokopivka, Osynovo and Sadove south of Kup’yans’k. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) September 9, 2022

Lees hier hoe het verrassingsoffensief bij #Charkiv werd ingezet. Inmiddels lijken de Oekraïners steeds dichter bij Koepjansk te komen, een stad op de cruciale bevoorradingslijn naar #Izjoem. pic.twitter.com/FTXf3g3s3d — Mischa van Diepen (@DiepenMischa) September 9, 2022

Wagner Grey Zone believes both Izyum and Kuypansk may in fact be completely cut off by now.https://t.co/hs6EjUkvjI pic.twitter.com/gCnWWEFjKL — Dmitri (@wartranslated) September 9, 2022



Poetin heeft weinig opties meer. China weigert Rusland wapens te verkopen (maar neemt wel dankbaar gas af tegen dumpprijzen). De situatie is inmiddels zó bar dat Rusland gedwongen is inferieur wapentuig te kopen van Noord-Korea en Iran. Eerder deze week klaagde Igor Girkin, de voormalige commandant van de pro-Russische rebellen, op Telegram dat Rusland de oorlog eigenlijk al verloren heeft.

Rusland worstelt ook met een tekort aan kanonnenvlees:

Om het acute tekort aan soldaten aan te zuiveren worden bedrijven als de Russische Spoorwegen gedwongen tienduizend werknemers aan te leveren voor de oorlog. Gevangenen – inclusief moordenaars – krijgen amnestie als ze naar het front gaan. Het bevel van Poetin om 100.000 nieuwe soldaten te rekruteren, leidt tot een allegaartje zonder training – en nog belangrijker – motivatie.

Volgens Derk Sauer is algemene mobilisatie eigenlijk de enige uitweg die Poetin nog heeft om het leger weer op de been te krijgen. Militaire experts denken echter dat het tenminste zes maanden duurt voordat die eenheden effectief ingezet kunnen worden. Voor het Kremlin is algemene mobilisatie tóch al een nachtmerrie, want het betekent dat de oorlog bij de Gewone Russische Man/Vrouw de keuken binnen marcheert.

Inmiddels heeft Biden Oekraïne meer steun toegezegd. De Amerikanen gaan een miljard aan wapens en munitie leveren. Bovendien krijgt Oekraïne via de Wereldbank nog eens voor 4,5 miljard aan steun.

Duidelijk is in elk geval dat we onze handen dicht mogen knijpen met Joe Biden. Trump had ongetwijfeld heel Oost-Europa voor een zacht prijsje verkocht aan Poetin.

Uitgelichte afbeelding: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63308784