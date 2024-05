Panama evacueert eilandbewoners wegens stijgende zeespiegel

Panama heeft alle bewoners van een laaggelegen eiland geëvacueerd naar het vasteland, waar ze nieuwe huizen krijgen. Het zijn de eerste officiële klimaatvluchtelingen van het land.

Het laaggelegen eilandje Gardi Sugdub ligt voor de Panamese kust. Op het kleine eiland wonen ongeveer 1200 leden van de inheemse Guna-gemeenschap in barre omstandigheden. Het eilandje steekt minder dan een meter uit boven de waterspiegel. Nu al lopen huizen regelmatig onder water, en dat belooft nog erger te worden door de klimaatopwarming.

In 2010 vroeg de gemeenschap daarom al de steun van de Panamese overheid, en gisteren (woensdag) kregen bewoners van Gardi Sugdub in Panama de sleutels van hun nieuwe huizen op het vasteland. Daar is een nieuwe wijk gebouwd, Isber Yala.

Uitgelichte afbeelding: By Cotopaxi5897 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50742416