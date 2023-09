Palestijnse man gedood bij mislukte arrestatie

Israelische troepen hebben vrijdagmorgen het dorp Aqaba bestormd (bij Tubas in de noordelijke Westoever) en daar een huis omsingeld en beschoten met raketten. Tijdens de inval werd ook op een protesterende omstanders geschoten. Twee mensen werden getroffen door scherpe munitie. Eén van hen overleed een uur later aan een schot in zijn hoofd. Het was de 36-jarige Abdelrahim Fayez Ghannam. Nog twee anderen werden gewond door zogenoemde rubberkogels.

De troepen hadden het speciaal gemunt op Ahmed Wali Abu Arra. Zijn huis werd belegerd en er werd een beroep op hem gedaan zich over te geven. Toen dat niet gebeurde werden zijn ouders, Walid Abu Arra en diens vrouw plus hun zoon Mohammed in hechtenis genomen. Het huis werd bestookt met raketten en liep zware schade op, maar Ahmed Abu Arra bleef onvindbaar. Het aantal slachtoffers van Israelisch optreden in 2023 is door de dood, gisteren, van de 14-jarige Khaled Za´aneen en vandaag van Abdelrahim Ghannam gestegen tot 229.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan WAFA