Palestijnse Autoriteit verbiedt Al Jazeera

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft de Qatarese nieuwszender Al Jazeera (AJ) verboden. Als reden noemt de PA dat AJ ‘misleidende’ en ‘opruiende’ berichten verspreidt.

Vermoedelijk wordt daarmee gedoeld op de berichtgeving over een inval van eenheden van de PA in het vluchtelingenkamp Jenin. Daarbij kwam de 21-jarige journalist Shatha Sabbagh om het leven.

Jenin wordt beheerst door militante groepen, de PA heeft weinig invloed in het vluchtelingenkamp. Volgens AJ probeerde de PA met de actie in het gevlei te komen bij Donald Trump. Trump staat niet bepaald bekend om zijn sympathie voor de Palestijnse zaak en er is de PA veel aan gelegen hem te vriend te houden of in elk geval niet nóg verder van zich te vervreemden. Bovendien hoopt de PA op termijn het gezag over Gaza over te kunnen nemen van Hamas, maar dan is er wél wat spierballenvertoon nodig.

Vorig jaar kreeg AJ ok al een uitzendverbod opgelegd in Israël omdat de omroep weinig meer is dan een propagandazender van Hamas.

Fatah beschuldigde AJ er vorige week al van bewust verdeeldheid te zaaien en riep de Palestijnse bevolking op niet meer samen te werken met AJ. De nieuwszender reageerde op die beschuldigingen door de PA te betichten van ‘opruiing’ en het in gevaar brengen van de journalisten die verslag doen van de gebeurtenissen op de Westelijke Jordaanoever.

Al Jazeera is – tamelijk voorspelbaar – woedend over het verbod. Volgens de Qatarese nieuwszender fungeert de PA als ‘een verlengstuk van de Israëlische bezetter’.

Uitgelichte afbeelding: By Mujaddara, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53285045