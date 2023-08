Palestijn (17) overlijdt na te zijn beschoten door kolonist

Een 17-jarige Palestijn is maandagmorgen overleden als gevolg van een verwonding die hij een paar dagen geleden opliep toen hij werd beschoten door een kolonist. De jonge Ramzi Fathi Hamed liep schotwonden op in zijn borst en buik toen hij bij de plaats Silwad – niet ver van de nederzetting Ofra – in zijn auto werd beschoten volgens de burgemeester van Silwad, Raed Hamed. De schutter was – vermoedelijk – de wachter van Ofra. Volgens medici van het ziekenhuis in Ramallah waar hij overleed, stierf hij als gevolg van een complicatie in de longen. Het aantal door Israelisch toedoen overleden Palestijnen in 2023 is daardoor gestegen tot 218.

In Qusra, waar kolonisten vrijdag de Palestijn Qusai Ma’tan van 18 doodden en enkelen met schoten verwondden, werd maandagmorgen één van de gewonden, Ammar Usaileh, gearresteerd, evenals vier van zijn zoons. Ze zijn klaarblijkelijk opgepakt wegens “betrokkenheid in een incident waarbij een Israeli is gewond”, namelijk Yehiel Indore die met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis ligt omdat hij werd getroffen door een steen.

De gedachte gaat onmiddellijk uit naar de opmerkingen van minister Itamar Ben Gvir die vond dat kolonisten die zich verdedigden tegen aanvallen van Palestijnen een medaille verdienen en vrijgesteld dienen te worden van vervolging. Het is niet onmogelijk dat de politie en of het leger zijn ideeën in praktijk brengen. De mensenrechtenorganisatie B’tselem meldde gisteren al in een tweet dat in Israel het laten grazen van schapen op het land van Burqa door sommigen wordt omschreven als ”een dispuut om het bezit van land”. Het is alsof je Gert Jan Segers hoort praten.

– Uitgelichte afbeelding: By יעקב – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2999444