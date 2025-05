Palecide en gemeenten; VS-christengeld voor Israël

Met Arnhem als aanvoerder groeit het protest van gemeenten tegen de Gazapathie van het kabinet. In Arnhem werd het al op 5 mei duidelijk met een pro-Palestina-demo over de John Frostbrug. Er bestaat een organisatie ‘Arnhem4Palestine’.

Op 4 mei had burgemeester Marcouch het ook al over Gaza gehad. En na Halsema’s rede tegen de Palecide oftewel ‘genocidaal geweld’ is het eerste grote schaap over de Dam. Ton Heerts van Apeldoorn volgde, net als Lucas Bolsius van Amersfoort. Rotterdam ook, daar werd de Naqba al eerder herdacht met 10.000 mensen. De raad nam gisteravond een motie aan tot steun aan de Palestijnen. Het Centraal Joods Overleg vindt nu dat Joden in R’dam in de kou staan.

Almere, Zaanstad, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Haarlem en Enschede: dat hangt nog. De gemeente Utrecht gaat als eerste Nederlandse in Nederland officieel de term ‘genocide’ gebruiken. Een motie daarover haalde een ruime meerderheid . Haarlemmermeer en Zwolle steunen Halsema niet.

Dat wordt dan zondag om 13 uur op het Malieveld bij de Rode Lijndemo in Den Haag waarschijnlijk een groot bal – de schatting is nu 15.000 mensen – and counting… Carice van Houten komt ook.

Organisaties:

ActionAid,

Ambtenaren en de Grondwet,

Amnesty International,

Amsterdam for Gaza,

Apostolisch Genootschap,

Artsen voor Gaza,

Artsen zonder Grenzen,

BDS Nederland,

CARE Nederland,

Christelijk Collectief,

De Goede Zaak,

De Nieuwe Vredesbeweging,

DENK Jong,

Dokters van de Wereld,

Docenten voor Palestina,

Dolle Mina’s,

Een Ander Joods Geluid,

Erev Rav,

Extinction Rebellion,

FNV,

Fossielvrij Nederland,

Free Press Unlimited,

Gate48, Greenpeace,

Het Actiefonds,

Hivos,

Humanistisch Verbond,

Kairos-Sabeel,

Milieudefensie,

Musicians Without Borders,

New Neighbours Utrecht,

Oxfam Novib,

Oy Vey,

Pakhuis de Zwijger,

Palestijnse Gemeenschap In Nederland,

PAX,

Peace SOS,

Plant een Olijfboom,

Platform Stop Racisme,

Platform Vrouwen & Duurzame Vrede,

Rotterdam Palestina Coalitie,

S.P.E.A.K.,

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH),

Save the Children,

Schone Kleren Campagne,

SOMO,

Stichting Kifaia,

Stichting Groningen-Jabalya,

Stichting Inclusia,

Stichting Vluchteling,

Terre des Hommes,

The Rights Forum,

Transnational Institute,

Vredesbeweging Pais,

Vrienden van Tent of Nations,

War Child,

We Are Changemakers,

WO=MEN.

Veldkamp

Het slappe excuusvoorstel van minister Veldkamp voor een onderzoek naar het EU-Israël-verdrag lijkt aan te slaan in de EU. Volgende week bespreken de EU-ministers een mogelijk onderzoek, maar België, Finland, Frankrijk, Portugal en Zweden steunen zijn voorstel. Veldkamp en Schoof begrijpen het best, weten alles van de Palecide, maar van Wilders mogen ze Israël niet afvallen. Slaap lekker, jongens!

EO docu VS-Israël: Bidden voor het Einde

Deze docu-thriller van 1,5 uur van Tonje Hessen Schei toont de enorme macht van de miljoenen radicale, evangelische christenen op de Amerikaanse politiek en Israël. Je ziet Trump bidden, ettelijke wildgebarende voorgangers in megakerken luidkeels doorslaan, en de connectie met de 6-januaribestormers – voor een flink deel ook ‘evangelicals’.

Deze radicale fundamentalisten, enkelen ook nog op Harleys, streven naar het einde van de wereld en krijgen steun van talloze politici. Ze zijn ervan overtuigd dat de Heer hen tijdens deze Apocalyps uit de bijbel zal redden met een enkeltje hemel wanneer Jezus eindelijk terugkeert in Israël. Of Israëli’s dáár nou op zitten te wachten…

Maar eerst moet Israël aansterken. Daarom gaan er voorlopig miljoenen dollars naar het land, die onder half valse voorwendselen ook in de zakken komen van agressieve Zionisten en kolonisten. Die roven dan zonder aarzeling grond en huizen van Palestijnen. De VS-evangelicals hebben ook contact met de machtige wapenlobby, met desastreuze gevolgen voor de vrede het Midden-Oosten.