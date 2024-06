Paddestoelen extreem vroeg dit jaar

Een waarnemer van de Nederlandse Mycologische Vereniging deed op 29 mei een bijzondere ontdekking. In de buurt van het Caitwickerzand (Gelderland) zag hij verschillende paddestoelen, waaronder honderden ‘Hanekammen’. Het is zeer ongebruikelijk om zo vroeg in het jaar paddenstoelen te zien. Paddestoelen komen door klimaatverandering steeds eerder in het seizoen tevoorschijn dan we gewend waren.

De waarneming werd gedaan op 29 mei, tijdens een slangentelling. Piet Brouwer, lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging, deed mee aan deze slangentelling. Hij wilde zich vanwege het ontbreken van voldoende paddenstoelen in dit seizoen op deze wijze alsnog nuttig maken. Hij had niet verwacht paddestoelen tegen te komen, maar dat bleek een fabeltje. Piet heeft zijn best gedaan om de vondsten niet rond te bazuinen, maar ook andere slangentellers viel het op. Vooral de Hanekam (Cantharellus cibarius) brak alle records. Er werden grote groepen van waargenomen. Een ruwe schatting kwam uit op vier- tot vijfhonderd puntgave exemplaren.

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191739