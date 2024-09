Ozonvervuiling hindert groei tropische bossen, en die zijn broodnodig voor het klimaat

We kennen ozon van de fameuze ‘ozonlaag’ die ons beschermt tegen de schadelijke gevolgen van de zon. Maar op grondniveau heeft het gas een negatieve invloed op de groei van tropisch woud. Dat verhindert de opname van 290 miljoen ton CO 2 per jaar, stelt een nieuwe studie in Nature.

De ozonlaag in de stratosfeer vormt een natuurlijk schild tegen schadelijke ultraviolette straling. De bescherming van de laag in een verdrag in 1987, is tot nu toe een van de meest succesvolle milieumaatregelen gebleken. De stoffen die de laag aantastten zijn immers krachtige broeikasgassen en dus betrokken bij de globale opwarming van de aarde.

Maar ozon op grondniveau – gevormd door de combinatie van verontreinigende stoffen door menselijke activiteiten waarop zonlicht inwerkt – verstoort het vermogen van planten om CO 2 te absorberen. Dat ozongas is daarnaast ook nog bijzonder schadelijk voor onze gezondheid.

