Overheidsbank Belfius pompt miljoenen in Israëlische nederzettingenindustrie

De Belgische overheidsbank Belfius investeert miljoenen in bedrijven die actief zijn in illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Dat meldt een coalitie van Palestijnse en Europese organisaties, waaronder 11.11.11 en Fairfin.

Volgens onderzoek van de Belgische ngo-koepel en haar partnerorganisaties investeert Belfius fors in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied.