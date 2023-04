Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun Manifest Bestrijdingsmiddelen . De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, De Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen – waaronder Vogelbescherming – en is vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden.