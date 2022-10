Overgrote meerderheid Duitsers ziet AfD als een extreemrechtse partij

Ruim tweederde (68%) van de Duitsers beschouwt de Alternative für Deutschland (AfD) als een extreemrechtse partij. 24% van de geïnterviewden deelt die mening niet (wat ik persoonlijk schokkend hoog vindt), voor 8% van de bevolking is de vraag blijkbaar te moeilijk. Dat blijkt uit een enquete van Der Spiegel.

Van de geënquêteerden is 57% van mening dat CDU/CSU en FDP op geen enkele wijze samen moeten werken met de AfD.

Het is weinig verrassend dat er een groot verschil tussen het westen van het land en het oosten. In het westen is de AfD een in wezen marginaal partijtje, in het oosten van Duitsland (m.u.v. Berlijn) is het de belangrijkste oppositiepartij.

Mocht je nog twijfels koesteren over de aard van het beestje, dan vind je hieronder twee citaten van Björn Höcke, het opperhoofd van de AfD in Thüringen: