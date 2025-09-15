Over Leven en uitsterven: kom naar het Symposium Natuurherstel in Zeist

Een jaar lang portretteerde Sander Turnhout planten en dieren die balanceren op het randje van uitsterven en interviewde hij mensen die dat proberen te verhinderen. Op 9 oktober 2025 komt dat allemaal samen in een symposium over natuurherstel, mens-natuurrelaties, een analyse van het natuurbeleid en de presentatie van het boek Over Leven, wat uitsterven ons kan leren over natuurherstel.

Sinds jaar en dag zet het Nederlandse natuurbeleid in op natuurbeheer. Onze gebieden worden doorkruist door infrastructuur, gebruikt voor houtkap, grondwaterwinning, jacht en popfestivals en er waaien ook nog eens grote hoeveelheden pesticiden en stikstof naar binnen. De negatieve effecten van al die invloeden worden bestreden met, soms intensief, natuurbeheer. We maaien, chopperen en plaggen wat af want als we dat niet doen, verdwijnen de blauwgraslanden, de heideterreinen en de veengebieden in rap tempo.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Francesco Veronesi from Italy – Black Grouse – Finland 050068, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39980542