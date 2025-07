Ottermoeder en jong vinden thuis in duingebieden Meijendel en Berkheide

De otter die eind 2024 werd waargenomen in Meijendel blijkt een vrouwtje te zijn dat afkomstig is uit de Nieuwkoopse Plassen. Dit is vastgesteld door DNA-onderzoek. En ze blijkt niet alleen te zijn: een wildcamera heeft nu ook haar jong vastgelegd.

Waar de ontdekking van een otter in Meijendel in december 2024 begon met de vondst van een prent (pootafdruk), blijkt nu dat het om een vrouwelijk individu gaat mét jong. Op beelden van een wildcamera is een moeder te zien met aan haar zijde een jong van ongeveer zes maanden oud, zo bevestigen experts van Stichting Otterstation Nederland. Een analyse van otter-DNA, verkregen uit een spraint (otteruitwerpsel) wijst uit dat het vrouwtje afkomstig is uit de Nieuwkoopse Plassen. Het DNA-onderzoek werd uitgevoerd door het Laboratorium voor Ecologische genetica van Wageningen Environmental Research (WENR), in opdracht van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea.

– Uitgelichte afbeelding: Door Finn, Frank – https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/6505648997, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43500081