Orde heerst op Diego Garcia: koloniaal geweld zonder weerklank deel 2

De bevolking van Chagos is meer dan vijftig jaar geleden gedeporteerd op last van de VS, die een basis wilden inrichten op het hoofdeiland van de archipel, Diego Garcia, en daarbij geen oorspronkelijke bewoners om zich heen duldden.

Maar geen basis zonder personeel, dus importeert de basis op slinkse wijze “gastarbeiders”, ongeveer zoveel als er oorspronkelijke bewoners waren: vijftienhonderd. De contractarbeiders zijn afkomstig van de Filipijnen, uit Kenia of India.

Als deze gastarbeiders ziek worden is het niet de bedoeling dat zij behandeld worden in het militaire hospitaal, waarin ook voorzien is op Diego Garcia. Gastarbeiders moeten naar een ziekenhuis in Singapore vervoerd worden, wat nogal ver weg is. Het is de afgelopen maanden tot twee keer toe misgegaan, de patiënten gingen dood voor hun transport naar Singapore.

Naast de ontheemding van de oorspronkelijke bevolking is er nu de angst van de gastarbeiders. Kolonialisme kent zo zijn speciale problemen die aan middle class studenten in de metropolen voorbijgaan.

