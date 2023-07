Opstand in Frankrijk lijkt over hoogtepunt heen

De opstand/rellen (doorstrepen wat niet gewenst is) in Frankrijk lijken over hun hoogtepunt heen te zijn. Afgelopen nacht werden er ‘maar’ 78 mensen gearresteerd. In de nacht van zaterdag op zondag waren dat er nog 1300.

Daarmee is de opstand eigenlijk vrij snel uitgeblust/neergeslagen, zeker als je het vergelijkt met de gebeurtenissen in de VS na de politiemoord op George Floyd. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat het begrip voor de opstandelingen/relschoppers snel plaats maakte voor afkeer van de systematische plunderingen, vernielingen en brandstichtingen waaraan de ‘opstandelingen’ zich schuldig maakten.

Tijdens de opstand na de moord op George Floyd gebeurde er natuurlijk ook wel eens iets, maar de actievoerders – ook anarchisten die de confrontatie met de politie niet schuwden – namen vrijwel altijd snel afstand van de sporadisch voorkomende vernielingen en plunderingen. Uiteraard konden de plunderingen wél op veel sympathie rekenen bij anarchistische groeperingen, maar Franse anarchisten zijn bijna allemaal volledig geschift, dus dat zal niemand verbazen.

Typerend voor het richtingloze nihilisme in Frankrijk de afgelopen week is de aanslag op de woning en het gezin van de burgemeester van L’Haÿ-les-Roses.Een stel gekken ramde het gebouw met een auto en probeerde daarna de woning in de fik te zetten. De vrouw en één van de kinderen van de burgemeester raakten daarbij gewond. Het is natuurlijk een effectieve manier om alle nog resterende sympathie verspelen, dat dan weer wel.

Extreemrechts gaat natuurlijk maximaal profiteren van deze ellende. Gelukkig zijn de volgende presidentsverkiezingen nog ver weg, anders was het leed niet te overzien en had na Italië óók Frankrijk een ‘postfascistische’ president gehad. Fascistische nationalistische milities patrouilleerden afgelopen nacht door de straten van een aantal steden, waaronder Parijs. Althans als we extreemrechtse accounts op Twitter mogen geloven, wat ik niet automatisch zou doen. Ongetwijfeld bevonden zich een aantal knokploegen op straat, maar hun betekenios wordt traditioneel flink opgeblazen.

Waarschijnlijk gaat uiteindelijk alles op de oude voet verder. Eigenlijk zou de militarisering van de Franse politie teruggedraaid moeten worden, maar daar is weinig kans op. Vermoedelijk zal die militarisering onder druk van extreemrechts zelfs nog versterkt worden. Inmiddels zijn er in Frankrijk hele wijken die officieel opgegeven zijn. De politie komt er niet meer en de dienst wordt er uitgemaakt door extreem gewelddadige drugsbendes:“These places are literally outside the state. If you call the police as a resident, they will not come….They are happy for Arabs to kill one another – for the police, it’s one less Arab.”

Welkom in Frankrijk anno 2023.

Uitgelichte afbeelding: By Toufik-de-Planoise – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133832829