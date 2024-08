Opstand in Bangladesh leidt tot vlucht dictatoriale premier

De dochter van de Vader des Vaderlands van Bangladesh is afgetreden en gevlucht naar India. Zij heeft vijftien jaar in toenemende mate als dictator het land als premier geregeerd. De laatste verkiezingen van januari jongstleden zijn door de oppositie geboycot na voortdurende fraude met de uitslagen.

Sjeikh Hasina is de dochter van Mujibur Rahman, de Grote Man achter de Awami League, de partij die de verkiezingen in Pakistan als geheel had gewonnen in 1970, de partij die afscheiding van het apart gelegen Oost-Pakistan, Oost-Bengalen oftewel Bangladesh, voorstond. Het militaire regime weigerde de uitslag te erkennen, wat tot een opstand in Oost-Pakistan leidde. Dit leidde tot hard optreden van het Pakistaanse leger, een overstromingsramp waarbij het leger hulp tegenhield, hongersnood en tenslotte tot bezetting door het Indiase leger dat de weg vrijmaakte voor de onafhankelijkheid.

Deze kort weergegeven geschiedenis van 1971 speelt een rol bij de opstand die geleid heeft tot de vlucht van Hasina. Studenten accepteerden de regel niet waarbij 30% van de overheidsbanen gegarandeerd worden voor de nazaten van onafhankelijkheidsstrijders van 1970-71. Deze opstand heeft aan meer dan driehonderd mensen het leven gekost. Het leger heeft de macht overgenomen, heeft wel de belangrijkste figuur van de oppositie, Khaleda Zia, de weduwe van de tweede president van het land Ziaur-Rahman, vrijgelaten, de prominentste politieke gevangene.

De studentenbeweging wil dat Muhammad Yunus, Nobelprijswinnaar voor de Vrede, bekend van het microkrediet, de regering gaat leiden. Intussen is het kantoor van de Awami League in Dhaka bezet en in brand gestoken. Standbeelden van Mujibur Rahman worden omver gehaald. Studenten beschermen hindoetempels die door moslimactivisten belaagd zijn.

We zullen zien of het leger de democratie echt is toegedaan of dat het zich in de chaos een Belangrijke Taak aanmeet, zoals helaas gebruikelijk.

– The Guardian

– Uitgelichte afbeelding: Door U.S. Department of State from United States – https://www.flickr.com/photos/statephotos/44057292035/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73278884