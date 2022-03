Overgenomen van: https://antifabrabant.noblogs.org/





Oproep: schrap het komende verkiezingsfeest van Forum voor Democratie in Tilburg!

Forum voor Democratie wil op 11 maart 2022 in Tilburg een campagnefeest houden in Van der Valk Hotel Tilburg, ongetwijfeld met het oog op komende gemeenteraadsverkiezingen. Antifa Brabant, een groep van antifascisten in Tilburg, roept op tot protest.

Om te beginnen vragen we mensen om Van der Valk Tilburg te vragen om het Forum-evenement te cancelen. Dat kan door onderstaande tekst over te nemen en naar Van der Valk te mailen. Zelf doen we dat ook. Natuurlijk kun je naar eigen inzicht deze tekst aanpassen, of zelf een passende tekst maken en sturen.

De mail kan naar tilburg@valk.nl Bellen kan ook: 013 8000 800 En Twitter: @vdValkHotels



We vinden het leuk als je ons even laat weten dat je ze gemaild hebt, en wat hun eventuele reactie is. Wij zijn bereikbaar via antifabrabant (at) riseup.net

Aan de slag! GEEN fascistische samenkomst in Tilburg, niet bij Van der Valk en ook niet elders!

Antifa Brabant

Tilburg, 5 maart 2022

Beste mensen van Van der Valk Hotel Tilburg

Wij hebben vernomen dat Forum voor Democratie (FvD) op 11 maart 2022, komende vrijdag dus, een evenement houdt in Hotel van der Valk in Tilburg. Wij vinden het een zeer slechte zaak dat FvD van uw bedrijf de gelegenheid krijgt om haar extreem-rechtse opvattingen en praktijken te helpen verspreiden. Wij vragen u met klem om uw medewerking aan dit evenement op te zeggen en de bijeenkomst geen doorgang te laten vinden in uw bedrijf.

Het Forum is een extreem-rechtse partij met fascistische opvattingen en praktijken, vol met haat tegen zwarte mensen en minachting voor vrouwen. Jongeren van de partij verspreidden app-berichten vol antisemitisme en homohaat. De partij propageert haat tegen migranten, vluchtelingen en mensen van niet-Europese herkomst. Leider Baudet streeft openlijk een ‘boreaal’, wit Nederland en Europa na, en schermt met spookbeelden als ‘omvolking’, ‘massa-immigratie’ en ‘homeopathische verdunning’ om te suggereren dat de samenleving door de aanwezigheid van niet-witte mensen bedreigd wordt. Zo zaait Baudet racistische haat.

De partij brengt gezondheid en mensenlevens in gevaar door het gevaar van COVID te ontkennen en te ageren tegen vaccinatie, zoals ze ook de klimaatproblemen ontkent. Door niet-gevaccineerden op een lijn te zetten met vervolgde joden tijdens de nazi-bezetting, relativeert ze de Holocaust. De partij kiest voor de autoritaire nationalistische president Poetin en diens aanvalsoorlog in Oekraïne, zoals ze een autoritair nationalisme propageert in Nederland zelf, een fascisme dat vrijheid, gelijkwaardigheid en gezondheid van mensen in gevaar brengt.

Leider Baudet onderhoudt internationaal vriendschappelijke contacten met fascisten. Tekenend is dat hij zijn proefschrift destijds aangeboden heeft bij Le Pen, fascistisch leider in Frankrijk Tegenspraak beantwoordt de partij met dreigementen en intimidatie, oproepen linkse docenten te verklikken, weerman Gerrit Hiemstra te willen ontslaan omdat die klimaatverstandige inzichten verspreidt en tribunalen voor te stellen om politici te straffen voor beleid waar Baudet het niet mee eens is. Ook uit deze houding blijkt haar dictatoriale neiging, haar fascistische karakter.

Samenvattend: Thierry Baudet is een extreem-rechts politicus, zijn Forum voor Democratie is een fascistische organisatie. Dit hoort geen enkele ruimte te krijgen voor het verspreiden van haar gevaarlijke en gewelddadige politiek, ook niet in Van der Valk Tilburg. Wie het Forum faciliteert in haar activiteiten, maakt zich daar medeplichtig aan. Bij deze roepen we Van der Valk op om deze medeplichtigheid stop te zetten en het Forum-feest op 11 maart in haar Tilburgse vestiging alsnog en per direct af te zeggen.

Met groet,

Antifa Brabant