Oprichter Zweedse afdeling Amnesty stapt uit organisatie

Per Wästberg, de oprichter van de Zweedse afdeling van Amnesty heeft zijn lidmaatschap van de (voormalige) mensenrechtenorganisatie opgezegd. Aanleiding is de verklaring van Amnesty dat Oekraïne burgers in gevaar brengt door wapens te plaatsen in gebieden waar burgers verblijven: “Ik ben al meer dan 60 jaar lid. Met pijn in het hart beëindig ik, als gevolg van Amnesty’s verklaringen over de oorlog in Oekraïne, een lange en vruchtbare relatie”.

⚡️Swedish co-founder leaves Amnesty due to controversial report on Ukraine. “I have now been a member for almost sixty years. It is with a heavy heart that I, in view of Amnesty’s statements on the war in Ukraine, end a long and rewarding commitment,” Per Wästberg said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 10, 2022



Wästberg is niet de eerste de beste. Naast een vooraanstaand lid van Amnesty was hij van 1979 tot 1986 voorzitter van PEN International. Wästberg verwierf ook faam als anti-apartheidsactivist. Na de publicatie van zijn boek On the Black List (1960) werd hem de toegang tot zowel Zuid-Afrika als het toenmalige Rhodesië (nu Zimbabwe) ontzegd.

Uitgelichte afbeelding: Per Wästberg – By Vogler – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11802161