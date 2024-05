Opnieuw linkse politicus aangevallen in Duitsland

De Berlijnse SPD-wethouder (Senatorin) Franziska Giffey is gisteren in een bibliotheek in Neukölln aangevallen. Een man sloeg haar van achteren met een tas “met harde inhoud” waarna hij haar op het hoofd en in de nek sloeg. Giffey werd poliklinisch behandeld in het ziekenhuis voor hoofd- en nekpijn. De (vermoedelijke) dader is inmiddels bekend. De politie heeft zijn identiteit niet bekend gemaakt.

De aanval op Giffey is geen incident: vorige week vrijdag werd de Saksische SPD-Europarlementariër Matthias Ecke in Dresden door vier mannen in elkaar geslagen toen hij verkiezingsposters voor zijn partij ophing. Ecke raakte zwaar gewond en moest geopereerd worden. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

In Dresden werden gisteren ook twee campagnevoerders van de Groenen aangevallen. Het Dresdense gemeenteraadskandidaat Yvonne Mosler was samen met haar partijgenoot Cornelius Sternkopf posters aan het plakken toe twee mannen haar aanvielen. De twee maakten deel uit van een groepje dat eerder de Hitlergroet bracht. De beide nazi’s werden kort daarop aangehouden door de politie.

De deelstaatministers van Binnenlandse Zaken willen dat mensen die politici aanvallen strenger gestraft worden. Door anderen wordt er op gewezen dat het Duitse opsporingapparaat hopeloos faalt bij het opsporen van ondergedoken rechtsextremisten. Naar schatting 600 gezochte neonazi’s zijn succesvol ondergedoken. Van zo’n 200 gezochte nazi’s uit Beieren heeft de politie geen idee waar ze uithangen. Een beter opsporingsapparaat en een sneller werkend rechtssysteem zetten volgens de critici meer zoden aan de dijk dan strengere straffen. Strenger straffen klinkt leuk, maar als mensen niet opgepakt worden heb je er weinig aan.

