Opnieuw Duitse fascisten gearresteerd wegens plannen staatsgreep

De Duitse politie heeft opnieuw drie Reichsbürger opgepakt die ervan worden verdacht een staatsgreep gepland te hebben. In december ’22 werd ook al een aantal extreemrechtse activisten uit het Reichsbürger-milieu in handboeien afgevoerd. De fascisten wilden de Bondsdag bestormen en een staatsgreep plegen. Na de staatsgreep had prins Heinrich XIII Reuss het nieuwe staatshoofd moeten worden.

De Reichsbürgerbeweging erkent de Bondsrepubliek Duitsland niet en wil terug naar het Duitse Keizerrijk. Van democratie moeten de Reichsbürger ook al weinig hebben. Volgens hen hebben de Geallieerden Duitsland de democratie met geweld opgelegd. Betreurenswaardig, want een autoritair systeem past veel beter bij de Duitse aard.

De drie arrestanten zijn afkomstig uit de kennissenkring van prins Heinrich. Naar het schijnt is Johanna Findeisen één van de arrestanten. Bij de laatste verkiezingen voor de Bondsdag stond Findeisen kandidaat voor de wappenpartij Die Basis. Volgens het OM heeft Findeisen contact gezocht met Poetin en Lavrov om hen te vragen of ze bereid zouden zijn een staatsgreep te financieren. Of er ooit daadwerkelijk contact is geweest, is onduidelijk.

Bron: Der Spiegel

Uitgelichte afbeelding: Demonstrerende Reichsbürger – Von Dirk Ingo Franke – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32719026