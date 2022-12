Opnieuw boete voor fascistische hoaxomroep Ongehoord Nederland

Ongehoord Nederland – de omroep van mensen wier stem beter ongehoord had kunnen blijven – heeft opnieuw een boete gekregen wegens het schenden van de journalistieke code. Volgens de raad van bestuur van de NPO voldoet ON niet aan de journalistieke kwaliteitseisen. Goh.

ON kreeg al eerder een boete opgelegd omdat de omroep het extreemrechtse complotkanaal desinformatie verspreidde. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) liet toen weten dat de vergunning van ON op het spel zou komen te staan, mocht de omroep opnieuw tegen een boete oplopen. Uslu kan dat alleen doen op verzoek van de NPO zélf, en daar heeft men – helaas – aangegeven daar nu nog toe niet over te willen gaan.

ON kennende gaat de omroep binnen de kortste keren opnieuw in de fout, dus er is nog hoop. Wie weet kan over een paar maanden alsnog de vlag uit.

Uitgelichte afbeelding: ON-oprichter Arnold Karskens – Door Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands – Arnold Karskens, oorlogsverslaggever, bij de NVJ Nacht van de Journalistiek, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92239585

PS Dat “oorlogsverslaggever” dateert uit de tijd dat Karskens zijn verstand nog had.