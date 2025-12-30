Opnieuw aanslag op links woonproject in Cottbus

In Cottbus, zo’n 100 km ten zuidoosten van Berlijn, is opnieuw een aanslag gepleegd op het linkse woonproject Zelle79. Volgens de politie staken onbekenden rond middernacht een grote hoeveelheid vuurwerk af bij de voordeur van het gebouw. De voordeur en de voorgevel raakten zwaar beschadigd, maar gelukkig vielen er geen gewonden.

Het is niet de eerste keer dat Zelle79 doelwit van een aanslag is. Drie weken terug werd ook al een explosief tot ontploffing gebracht bij het woonproject. In mei van dit jaar werd het pand aangevallen door vermomde neonazi’s die probeerden de voordeur open te breken en brand te stichten.

Zelle79 is een gelegaliseerd voormalig kraakpand. Naast wonen biedt het project ook een werkplaats, een infowinkel, een keuken en een bar.

Zelle79 is een ontmoetingsplaats voor antifascisten. Voor de – grote – extreemrechtse scene in Cottbus is het project dan ook een steen des aanstoots. Hakenkruisstickers op de gevel, iemand die ’s nachts stenen tegen de deur gooit of nazileuzen roept: het hoort er allemaal bij. “Dat is het normale achtergrondgeluid. Op een gegeven moment word je er ongevoelig voor”, zegt een bewoonster van Zelle79.

Linkse locaties in de regio zijn regelmatig het doelwit van aanvallen van neonazi’s. Niet geheel toevallig is de AfD de grootste partij in het deelstaatparlement.

Bron: taz