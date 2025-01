Open briefje aan voorganger Dijkman over God, Kant en nazi’s

Geachte heer Dijkman,

in uw column in uw blad van okt. 2024 van uw kerkgemeente en stichting De Schakel in Vorden maakt u nmm enkele denkfouten. U reageerde op de column van Kitty Herweijer van het AD en kopbladen die eerder schreef dat politieagenten niet kunnen weigeren om vanwege persoonlijke redenen Joden te beschermen. U bent het met haar eens, dat is mooi. Ik ook.

Ik ken uw dorp Vorden van twaalf jaar geleden, toen het Comité 4 mei daar opeens bedacht dat de 10 nazisoldaten op de begraafplaats daar op 4 mei bij de dodenherdenking ook meteen wel even herdacht konden worden. Het is zondag weer Auschwitz-herdenking, ook daarom. (11:30, Wertheimplantsoen tegenover de Hortus en vlakbij de vm. Joodse Raad, Amsterdam)

Ze verloren even uit het oog dat die dag officieel door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gewijd is aan de slachtoffers, en niet aan de… daders. En: ook als je dood bent, blijf je nog steeds een… dader! Dat werd wel een hele rel, met eerst een rechterlijk verbod, toen mocht het weer wel in hoger beroep, en met demonstraties en zelfs een reclamevliegtuig van een Joodse groep. Veel media ook. Voor zover ik weet zijn die Vordenaren er toen weer mee gestopt.

Ik heb toen geprotesteerd en een herdenking georganiseerd op de piepkleine Joodse begraafplaats buiten uw dorp, op vrijdag 3 mei – dat was de eerste en tot nu toe enige herdenking daar van de Vordense Joden en hun vermoorde en grafloze familieleden ooit. Ik heb toen de burgemeester en wethouders vanwege hun steun aan de naziherdenking betiteld als ‘holocaustontkenners‘. Dat was niet erg vriendelijk, maar ja…

De holocaust is voor mij volkomen onvergeeflijk. Geen enkele wereldse figuur – burger of bestuurder. koning, keizer, admiraal – heeft de macht om dat ooit te vergeven. Hitler en zijn vrienden hebben de morele bodem van ons bestaan ontdekt – wat zij beter niet hadden kunnen doen.

Ik ben benieuwd of er leden van uw gemeente zijn – of u misschien – die hebben deelgenomen aan de herdenking van de nazisoldaten. Dat waren overigens géén ‘Duitsers’, maar nazi’s, begraven in nazi-uniformen compleet met hakenkruizen, die nu ongetwijfeld nog altijd over zijn. Wie dat draagt is een… nazi. Tsja…. En er was ook nog één Oostenrijker bij…

Ik citeer uw ten geleide met als titel ‘De rek is eruit’, met daarachter tussen << en >> enig commentaar van mij.

“In de media wordt het vuur ongenuanceerd aangewakkerd door ons van alles en nog wat te doen geloven. “

<<Ik ben journalist en heb o.m. gewerkt voor het ANP, de Volkskrant, Het Parool, het NOS-Journaal en The Financial Times en schrijf nu als columnist voor Krapuul.nl, een website met overwegend linkse tot zeer linkse medewerkers.

Ik struikel even over uw term ‘ongenuanceerd‘. Ik wil u er graag op wijzen dat u zich daar ook ‘schuldig’ aan maakt, door in generaliserende termen te schrijven ‘in de media‘. En ik heb voor zover ik me herinner nog nooit ‘het vuur ongenuanceerd aangewakkerd’. Een nogal grote, vage groep, ‘de media‘ verwijten maken dat zij iets ongenuanceerd doen, klopt niet. Dat kunt u dus niet maken.

Ook vergeet u kennelijk dat uw blad een onderdeel is van wat u ‘de media‘ noemt. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…>>

“Dat is gif dat zich in onze harten wil vestigen…”

<<Ik schrijf nooit giftig.>>

“…en nodigt ons bovendien uit om er ook iets van te vinden (oordelen). Dat doen we gerust, ook wij Christenen! Wat een leed brengt onze geldingsdrang en “wijsheid” met zich mee.”

<<‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld worde‘, citeer ik de bijbel dan maar.>>

“Is de komst van Jezus Christus voor niets geweest?”

<<Helaas: ja. De God die volgens de bijbel almachtig zou zijn, staat dus de grootste mogelijke ellende toe, zoals de holocaust, moorden, verkrachting, haat, en andere misdrijven om van ziekten of leugens, bedrog en egoïsme maar te zwijgen. Leuke wereld, God! Bedankt!

Ik kan de God die erg liefdevol moet zijn, daar niet mee rijmen. Hij zou ons allemaal met een minieme knip van zijn vinger gelukkig kunnen maken, liefdevol, maar… dat doet hij niet.

En o ja: als deze God mij en u en ons allen echt met een vrije wil toebedeelt – dat tart elke beschrijving van sadistische kwellerijen. Waarom zou hij dat doen als hij wil dat wij gelukkig zijn? Waarom moesten wij überhaupt geschapen worden? Ik heb mensen in mijn leven (ik ben nu 76 en vrij schadeloos) pijn gedaan, zelfs ongewild.”>>

“Heer ontfermt U zich over deze overspannen wereld en breng vrede voor elk mens.”

<<U bidt daarom, maar… hij doet het niet. We moeten het namelijk zelf doen. Dus stopt u svp met bidden, maar ga uzelf of anderen helpen. Ik zie in uw blad dat u dat al doet, zoals met die Poolse stichting waar u geld voor inzamelt. Zó moet het – dus is dat prima! Ik hoop niet dat God u dat werkt kwalijk neemt omdat dat eigenlijk zijn taak is… U wens u en de uwen toe dat u zich vrijmaakt van uw dwaalgedachten en een liefhebbend en actief mens blijft, los van ‘God’.>>