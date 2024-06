Op zoek naar waterdiertjes tijdens de Slootjesdagen

Welke dieren leven er allemaal in, op en rondom het water? Voor wie zijn schepnet pakt, gaat een nieuwe wereld open. Er zijn namelijk veel verschillende soorten waterdieren, allemaal met hun eigen gedrag, uiterlijk en leefgebied. Wie benieuwd is naar al deze bijzondere diertjes kan zijn hart ophalen tijdens de tiende editie van de IVN Slootjesdagen die van 10 tot en met 16 juni worden gehouden.

Deze week staan de slootjes centraal. Het is van 10 tot en met 16 juni namelijk weer tijd voor de IVN Slootjesdagen. Aan deze kleine wateren hebben we geen gebrek in Nederland. Zo’n 330.000 kilometer aan sloot speelt een onmisbare rol in onze omgeving. En in een gezonde sloot leeft van alles.

Door mee te doen met de Slootjesdagen leer je niet alleen nieuwe dingen, je helpt ook mee met citizen science-onderzoek naar de Nederlandse waterkwaliteit. Kinderen en hun (groot)ouders die meedoen leggen alle dieren die zij vinden vast via een speciaal telformulier op waterdiertjes.nl. Deze informatie kunnen waterexperts van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research gebruiken om onderzoek te doen. Hoe het met de waterdieren gaat geeft namelijk veel informatie over hoe het met het water zelf staat. Als je geelgerande watertorren, bootsmannetjes en waterjufferlarven vindt, kan je ervanuitgaan dat het water schoner is dan wanneer je alleen veel poelslakken in je net ziet.

– Uitgelichte afbeelding: Door André Karwath aka Aka – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100507