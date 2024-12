Oostenrijk accepteert geen asielaanvragen meer van Syriërs + Updates

Wilders is niet de enige politicus die Syrische asielzoekers zo snel mogelijk wil dumpen omdat het in Syrië weer ‘veilig’ zou zijn. De Oostenrijkse regering kondigde vandaag aan de behandeling van asielaanvragen van Syriërs met onmiddellijke ingang stop te zullen zetten. Ook gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken alle eerder toegekende asielaanvragen van Syrische vluchtelingen nog eens onder de loep nemen.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner heeft zijn departement opgedragen “een programma voor te bereiden voor ordelijke repatriëring en deportatie naar Syrië”. Hoe dat programma er concreet uit zou moeten zien zei Karner er niet bij.

Gezinshereniging wordt eveneens in de afvalbak gegooid. Daar is volgens de regering geen reden meer toe, herenigen doen Syriërs maar in Syrië.

Syriërs vormen veruit de grootste groep asielzoekers in Oostenrijk, met alleen al dit jaar bijna 13.000 aanvragen. De vluchtelingencrisis van 2015 en 2016 heeft de extreemrechtse FPÖ een enorme boost gegeven, tot groot verdriet van de conservatieve ÖVP waar Karner en premier Karl Nehammer beiden lid van zijn..

De FPÖ werd bij de laatste verkiezingen de grootste partij, maar wordt door de andere partijen vooralsnog uitgesloten van regeringsdeelname. Een eerdere poging samen te werken met de FPÖ is de ÖVP slecht bevallen. Aan de andere kant: de VVD had identieke ervaringen, maar dat bleek uiteindelijk geen beletsel te zijn nog eens tussen de lakens te kruipen met extreemrechts. Oostenrijkse conservatieven zijn niet verstandiger dan hun Nederlandse geloofsgenoten, dus wie weet.

Update: het was me in eerste instantie even ontgaan, maar tot niemands verrassing neemt Wilders ook alvast een voorschot:

Update 2: in Duitsland is het ook meteen raak. De CDU wil dat elke Syriër die Duitsland verlaat een oprotpremie van 1000 euro krijgt.

