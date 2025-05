Oorlogssporen in de Texelse natuur

In de natuur van Nederlands grootste Waddeneiland zijn nog altijd de sporen zichtbaar van een turbulente periode: de Tweede Wereldoorlog. Edwin van Egmond, boswachter bij Staatsbosbeheer, laat er enkele zien. “Ook na tachtig jaar blijft het belangrijk de verhalen te vertellen.”

Texel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog strategisch gebruikt vanwege zijn ligging. De vele bunkers op het eiland waren onderdeel van de Atlantikwall waarmee de Duitsers in de gaten hielden wat er op zee gebeurde. Sommige bunkers zijn na de oorlog in zee verdwenen, andere gesloopt. Er zijn zo’n vijftig bunkers op het eiland bewaard gebleven.

Edwin loopt het Loodsmanduin op naar een bunker die nu eigendom van Staatsbosbeheer is. “Deze is in 1938 door Nederlanders gebouwd, maar is na 1940 door de Duitsers als observatiepost gebruikt.”

