Ook Vlaamse minister bedreigd door terreurboeren

Nederland is niet het enige land waar de agro-industrie zich met hand en tand verzet tegen de aantasting van haar privileges. Ook de Vlaamse minister Zuhal Demir (nota bene van de knetterrechtse N-VA) heeft inmiddels kennis gemaakt met het agrarische gespuis dat Nederland al jaren terroriseert.

Wow, sinds wanneer is dit zomaar toegestaan en word je niet opgepakt als je met dergelijke dreigementen rond rijdt? 🙄 Echt niet oke. pic.twitter.com/gpEOuu7zmN — Tobias Daneels 📣💚🇧🇪 (@TobiasDaneels) June 14, 2022



Net als de Nederlandse minister Van der Wal is Demir niet van plan te zwichten voor de agrarische terroristen: “Diegenen die zeggen dat het niet noodzakelijk is om de maatregelen uit te voeren, maken de mensen blaasjes wijs. Ik word er ook niet gelukkig van, maar het is iets dat moet gebeuren”.

Demir wil goede afspraken maken met haar Nederlandse collega, “want 41 procent van de stikstof die neervalt in Vlaanderen komt uit het buitenland”. Omgekeerd exporteert België ook nogal wat stikstof naar Nederland. Onderlinge afstemming is dus essentieel.

Demir wil de boeren helpen over te stappen naar duurzame landbouw. Het huidige model is volgens haar niet te handhaven. Als er niks gebeurt gaan op termijn zowel de landbouw als de economie naar de knoppen. En bovenal: “we doen het ook voor onze natuur: als we dit niet doen, zullen we ook heel veel natuur verliezen in Vlaanderen. De heide zal niet meer purper zijn, we zullen overal brandnetels zien. Dat is niet wat we willen”.

