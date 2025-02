Ook Steve Bannon brengt de nazigroet

“Ach”, dacht Steve Bannon, “wat Elon Musk kan, kan ik ook”.

Here’s video of Steve Bannon doing a Sieg Heil today at CPAC. It is what it is and it’s what Bannon intended. Don’t let yourself be gaslit.

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 21 februari 2025 om 04:54