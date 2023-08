Ook PvdA’er Henk Nijboer vertrekt uit Tweede Kamer

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer keert na de verkiezingen in november niet terug in de Tweede Kamer. Nijboer ziet weinig heel in de samenwerking met GL, een partij die hij impliciet gebrek aan realiteitszin verwijt.

Het is een groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Toch heb ik -met pijn in het hart- besloten me niet te kandideren voor een volgende periode. Lees hier mijn brief: pic.twitter.com/89Tv75fP64 — Henk Nijboer (@henknijboer) August 1, 2023



Volgens Nijboer moet een progressieve volkspartij ook de middengroepen aanspreken. Die schijnen zich nu veel te weinig gehoord te voelen door de PvdA, en dat wordt er door de samenwerking met GL niet beter op.

Om die middengroepen aan te spreken is een restrictief migratiebeleid nodig, moet het klimaatbeleid op draagvlak kunnen rekenen en moeten mensen met een laag inkomen zich niet teveel illusies maken moet er sprake zijn van een ‘gedegen financieel-economisch’ beleid. Al te links kunnen we Nijboer dus bepaald niet noemen. Dat gezegd zijnde: inhoudelijk was Nijboer een sterke parlementariër en het is sowieso doodzonde dat het zoveelste ervaren Kamerlid er de brui aan geeft. Als het zo doorgaat houden we alleen de populistische schreeuwers over.

Uitgelichte afbeelding: Door Partij van de Arbeid from Amsterdam, Nederland – 4. Henk Nijboer portret, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101225055