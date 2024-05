Ook nummer twee op lijst AfD mag niet langer deelnemen aan verkiezingscampagne

Nadat AfD-lijsttrekker Maximilian Krah aankondigde niet langer deel te nemen aan de campagne voor de EU-verkiezingen, zal ook de nummer twee op de lijst Petr Bystron voorlopig afzien van campagneoptredens. Hij wordt verdacht van witwassen en omkoping.

De AfD moet het dus doen zonder de nummers 1 en 2 van de lijst. Krah werd gedumpt nadat hij in een Italiaanse krant beweerde dat je niet alle SS’ers over één kam moest scheren: daar zaten ook heel fatsoenlijke mensen tussen. Marine Le Pen’s Rassemblement National liet daarop weten niet langer in één fractie te willen zitten met de AfD.

RN en AfD vormen samen met de PVV, het Vlaams Belang en de Oostenrijkse FPÖ de fractie Identiteit en Democratie. De fractie staat op (forse) winst in de peilingen en Le Pen is niet van plan de voorspelde verkiezingswinst op het spel te zetten omdat een idioot aan de andere kant van de Rijn zijn mond niet kan houden.

Daarnaast zijn beide kandidaten al tijden in opspraak omdat ze warme banden zouden hebben met pro-Poetin netwerken. Tot overmaat van ramp werd recentelijk een medewerker van Krah opgepakt omdat hij zou spioneren voor China.

Het conflict komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het Rassemblement National beweegt zich naar het centrum, terwijl de AfD juist uitdrukkelijk radicaliseert. Le Pen denkt veel kiezers uit het midden te kunnen trekken, maar dan is het wél nodig afstand te nemen van radicale gekkies, antisemieten, ál te opzichtige racisten en Poetinfans. Die strategie lijkt te werken: bij de Europese verkiezingen zou het RN in Frankrijk weleens als grootste partij uit de bus kunnen komen.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Maximilian Krah – Von Marcus Popillius – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80291664